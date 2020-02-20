Киев, , 21:18 — REGNUM Даже в Ухане граждане Украины были бы в большей безопасности, чем среди этих «забитых варваров» в Новых Санжарах, заявил украинский депутат Рады Олег Волошин, комментируя последние события в Полтавской области.

«В Полтаву их на работу не возьмут, если узнают, что у них в селе эвакуированные! Ну и аргументы у этих юродивых», — заявил Волошин.

Он отметил, что протестующие открыто угрожают сжечь ночью санаторий, в котором разместили эвакуированных.

«При этом со знанием языка и патриотизмом в Новых Санджарах всё в порядке», — иронизирует депутат.

ИА REGNUM напоминает, что в санатории «Новые Санжары» на 14-дневной обсервации должны находиться 45 граждан Украины и 27 иностранцев, а также экипаж и сопровождающие врачи, прибывшие сегодня из Китая. Помещение эвакуированных в карантин в этот медицинский центр спровоцировало беспорядки в населенном пункте. Протестующие вступали в стычки с силовиками, жгли шины, устроили баррикады на дорогах, чтобы автобусы не могли проехать в санаторий.