20 февраля 2020 | Время чтения 6 мин

Персонажи в гипотетическом Trump's Enemies List связаны одним предикатом – «Украина». Что позволяет предположить, что и сама страна Украина может стать центральным enemy этого списка. И потеряет поддержку человека, чьи шансы на новое четырехлетие в Овальном кабинете Белого дома растут с каждым днем.

Андрей Ганжа, , 21:16 — REGNUM Мудрецы, поэты, гуманисты — большинство из них дружно считали, что месть — это плохо, и, вообще, «самый обидный род мести — признать обидчика недостойным нашей мести» (Сенека). Однако Эмиль Дюркгейм, основоположник социологии (а значит, он знал толк в отношениях между людьми), сказал, как припечатал: «Инстинкт мести в конечном счете есть не что иное, как инстинкт самосохранения».

Ангел мести Александр Горбаруков © ИА REGNUM

И вопрос «Будет ли мстить Трамп? И кому?» сейчас совсем не последний в американских дискуссиях. Сам Дональд Фредович после победного завершения импичмента 5 февраля не раз демонстративно показывал, что он очень зол. На «праздновании победы» в Восточной комнате Белого дома он не церемонился в выражениях: «Мы несправедливо прошли через ад, хотя ничего плохого не сделали». Когда такое заявляет самый могущественный человек планеты, то это неизбежно означает, что где-то есть группа людей, у которых назревают ощутимые проблемы.

А Белый дом не торопится объявлять амнистию. Первое же «послепобедное» заявление пресс-секретариата содержит вопрос: «Не будет ли возмездия?» (Will there be no retribution?), но совсем не содержит ответа на него. Даже наоборот… Пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм заявила в интервью Fox News, что президент еще расскажет, насколько ужасно с ним обращались, и «что, возможно, люди должны платить за это». Дюркгейм, пожалуй, согласился бы с таким суждением.

А ведь эпизоды политической мести в США уже имели место. В Америке еще помнят два Nixon's Enemies List (Список врагов Никсона), «всплывшие» в 1973 году, во время Уотергейта. Во второй, расширенный вариант «Листа» было включено 576 персон (совсем немало!), сторонников и сотрудников президентской кампании Джорджа Макговерна в 1972 году. В том числе даже имя столь любимого мной Бутча Кесседи из фильма Роя Хилла, актера Пола Ньюмана.

Предполагаемая тогда Никсоном «месть» у нас, хранящих в генетической памяти Сталина, может вызывать только ироническую ухмылку: воздействовать на политических врагов президента посредством налоговых проверок Службы внутренних доходов (IRS) и манипуляцией наличием грантов, федеральными контрактами, судебными процессами, судебными преследованиями и тому подобным. Но это «мы», а американцев тогда ввергла в шок немотивированная жестокость санкций.

К чести американцев следует сказать, что в этом эпизоде комиссар IRS, Дональд С. Александер, отказался проводить проверки людей из списка врагов Никсона.

Полагаю, что нынешним «врагам Трампа» тоже ничего опасного или серьезного не грозит, но газеты с увлечением уже составляют «список Трампа». Туда единогласно вносят:

Адама Шиффа , председателя комитета по разведке палаты представителей Конгресса и руководителя группы демократических «менеджеров» — обвинителей президента в сенатском судебном слушании;

, председателя комитета по разведке палаты представителей Конгресса и руководителя группы демократических «менеджеров» — обвинителей президента в сенатском судебном слушании; Джерри Надлера , председателя судебного комитета палаты представителей и члена группы «менеджеров»;

, председателя судебного комитета палаты представителей и члена группы «менеджеров»; Чака Шумера , лидера демократического меньшинства в Сенате США;

, лидера демократического меньшинства в Сенате США; Нэнси Пелоси , лидера демократического большинства и спикера палаты представителей Конгресса, «самого влиятельного спикера палаты представителей как минимум за последние двадцать пять лет»;

, лидера демократического большинства и спикера палаты представителей Конгресса, «самого влиятельного спикера палаты представителей как минимум за последние двадцать пять лет»; Митта Ромни , единственного сенатора-республиканца, который голосовал за осуждение Трампа по первой статье обвинения — «злоупотребление властью»;

, единственного сенатора-республиканца, который голосовал за осуждение Трампа по первой статье обвинения — «злоупотребление властью»; Джо Манчина III, наиболее лояльного Трампу демократического сенатора, голосовавшего практически за все номинантные и политические решения Трампа, но поддержавшего свою партию во время импичмента.

Однако все вышеперечисленные — конгрессмены и сенаторы, и административно «достать» их Трамп не может. Кроме того, у них за спиной либо еврейская группа в Конгрессе (как у Шиффа или Надлера), либо влиятельные религиозные группы (мормоны у Ромни). Поэтому в отношении этой группы президент пока ограничится едкими текстами в Твиттере или «подножками» в политической карьере.

Как, например, в отношении Чака Шумера, которому Трамп откровенно пообещал потерю сенатского места в 2022 году в результате поражения от Александры Окасио-Кортес. И ведь имел основания, потому что поддержка претендента в противоположном политическом лагере для препятствия конкретному политику не осуждается американской электоральной этикой. Вот и в нынешней гонке республиканцы в Южной Каролине планируют проголосовать за Берни Сандерса в качестве основного средства причинения вреда Джо Байдену во внутрипартийной борьбе демократов.

Но в относительной безопасности «птицы высокого полета». А вот дичь поменьше Трамп уже начал с удовольствием выцеливать. Ту, которая не всполошилась сама. Как, например, Дженнифер Уильямс, работавшая специальным советником по европейским и российским делам у вице-президента Майка Пенса. Она дала показания против Трампа в следственной комиссии, а потом быстро покинула свой пост — за два месяца до окончания контракта — и вернулась в министерство обороны. Или Мари Йованович, экс-посол США на Украине, со скандалом уволенная Трампом в мае 2019 года, тоже свидетельствовала против Трампа в нижней палате Конгресса, а уже 31 января того же года добровольно ушла на пенсию с непыльной работы старшего научного сотрудника в Джорджтаунском университете.

Ну, а «кто не спрятался — я не виноват».

Гордон Сондлен д , посол США в Европейском союзе и когда-то спонсор избирательной кампании Трампа, во время импичмента подтвердил, что отношения американского и украинского президентов строились на принципе «услуга за услугу», что по американскому законодательству является коррупцией. 7 февраля Сондленд был уволен.

, посол США в Европейском союзе и когда-то спонсор избирательной кампании Трампа, во время импичмента подтвердил, что отношения американского и украинского президентов строились на принципе «услуга за услугу», что по американскому законодательству является коррупцией. 7 февраля Сондленд был уволен. Александр Виндман , подполковник и директор по европейским делам Совета национальной безопасности США был первым должностным лицом Белого дома, давшим показания о телефонном разговоре Трампа с Зеленским, который был оценен Виндманом как несовместимый с консенсусным мнением о межведомственном взаимодействии, что вредно для национальной безопасности США и подрывает усилия правительства США расширить сотрудничество с Украиной. 7 февраля его уволили со службы в СНБ и отослали для прохождения курса обучения в Военном колледже армии США. Курсы, безусловно, принесут ему степень магистра в области стратегических исследований, но вот генералом, во всяком случае, при этом президенте, ему явно не стать.

, подполковник и директор по европейским делам Совета национальной безопасности США был первым должностным лицом Белого дома, давшим показания о телефонном разговоре Трампа с Зеленским, который был оценен Виндманом как несовместимый с консенсусным мнением о межведомственном взаимодействии, что вредно для национальной безопасности США и подрывает усилия правительства США расширить сотрудничество с Украиной. 7 февраля его уволили со службы в СНБ и отослали для прохождения курса обучения в Военном колледже армии США. Курсы, безусловно, принесут ему степень магистра в области стратегических исследований, но вот генералом, во всяком случае, при этом президенте, ему явно не стать. Евгений Виндман, армейский подполковник-юрист, брат Александра и тоже сотрудник СНБ, попал под раздачу, очевидно, только по признаку родства. Скорее всего, за то, что сидел позади своего брата, когда тот давал показания. Его тоже уволили 7 февраля и отправили в офис Генерального советника армии.

В прицеле Трампа может оставаться, по мнению американских СМИ, еще ряд чиновников. Например, «Джордж Кент в Государственном департаменте, Лора Купер в министерстве обороны или Дэвид Холмс в посольстве на Украине». Все они в противостоянии Зеленский — Трамп"заняли сторону первого.

Печалит, что все персонажи в гипотетическом Trump's Enemies List связаны одним предикатом — «Украина». Что позволяет предположить, что и сама страна Украина может стать центральным enemy этого списка. И потеряет поддержку человека, чьи шансы на новое четырехлетие в Овальном кабинете Белого дома растут с каждым днем.

Постскриптум. Возможное шоу «мести Трампа» может быть бедой не только Украины, но и самих Штатов — если приведет не только у углубления (это практически неизбежно) противостояния между демократами и республиканцами, но и к радикализации этого противостояния. Когда уже наблюдаемая вражда этих двух фракций заменит «конституционное верховенство закона неистовыми племенами, каждое из которых предано своему лидеру, и каждый готов отомстить за каждую несправедливую атаку на своего лидера». И тогда — Боже, храни Америку.