Кишинёв, , 20:33 — REGNUM Раскол в Демпартии Молдавии — «спектакль», призванный наделить демократов «золотой» акцией и вернуть партию и стоящего за ее спиной олигарха Владимира Плахотнюка в центр молдавской политики. Такого мнения, как передает ИА REGNUM, придерживается эксперт RTA Владимир Ротарь.

Он уверен, что на эти действия Демпартия получила «отмашку от своих американских покровителей». «Напомню, что после неожиданной политической «рокировки» ПСРМ, которая выбросила за борт государственного управления своих вчерашних коалициантов в лице проевропейского блока ACUM и поменяла политических компаньонов на Демпартию, резко активизировались американские партнеры по развитию», — отметил эксперт.

Знаковым, по его словам, стал декабрьский визит в Молдавию заместителя помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джорджа Кента, который встретился со всеми, кроме президента Игоря Додона. «Судя по пресс-релизам и фотографиям, особенно теплым общение американского дипломата было именно с руководством Демпартии, которая за рекордно короткий срок сумела совершить невозможное, «очистившись» от негативного наследия токсичного олигарха Плахотнюка», — добавил Ротарь.

Второй акт «спектакля», по его словам, происходит сейчас. Это экспансия демократов по разным политическим флангам. Часть имитирует сближение с оппозиционным проевропейским блоком, другая — укрепляет связь с социалистами

Владимир Ротарь «Каждый шаг в этой истории выглядит вроде бы логичным и последовательным, что в молдавской реальности еще больше убеждает в ее постановочном характере. Демократическая партия пребывает сейчас в наилучшем положении с июня и в полной мере этим пользуется. Из трех главных сил в молдавской политике у них существует самое широкое пространство для маневра».

Демократы, по его словам, ловко общаются и с одними, и с другими, и ожидается, что в ближайшее время под контроль ДПМ перейдет несколько министерств. При этом, отметил эксперт, Демпартию покинули одиозные депутаты, включая фина (некровного родственника) Владимира Плахотнюка Андриана Канду. «Это позволяет лидерам демократов заявлять об окончании процесса «очищения» партии от влияния бывшего хозяина Республики Молдова. А заодно станет отличным оправданием для старта официального сотрудничества между социалистами и демократами», — подчеркнул Ротарь.

В то же время шести «раскольникам» во главе с Канду не останется иного выбора, кроме как влиться в оппозиционный фронт во главе с PAS. «Во всей этой комбинации прослеживается влияние Вашингтона, который не может допустить потери контроля над политическими процессами в Республике Молдова, особенно в контексте предвыборных перспектив нынешнего президента РМ Игоря Додона. Поэтому для гарантированного контроля нужно как можно плотнее заполнить все политические ниши своими клиентами в лице ДПМ, сконструировав коалиционные модели с их участием на левом, центристском и правом флангах», — добавил Ротарь.

Что касается Плахотнюка, то он, по словам эксперта, до сих пор не объявлен Интерполом в международный розыск. Отказываться от планов в отношении Молдавии и контроля над Демпартией у него резонов нет, считает аналитик. А нынешний процесс деления Демпартии, по его словам, напоминает «раскладывание Плахотнюком своих политических «яиц Фаберже» в разные корзины, инфицируя молдавскую политику на обоих флангах, шаг за шагом возвращая себе влияние на политику и экономику Республики Молдова».

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