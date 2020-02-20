Москва, 20 февраля 2020, 19:37 — REGNUM Обвинения России в кибератаках против грузинских сайтов беспочвенны, сообщил 20 февраля журналистам заместитель российского министра иностранных дел Андрей Руденко.
Российский дипломат пояснил, что Москва не вмешивается в дела других стран.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, грузинские власти обвинили Россию в кибератаках 28 октября 2019 года на правительственные и частные сайты Грузии: якобы нападение организовано ГРУ.
Эти обвинения тут же подхватили в Соединённых Штатах, Великобритании, Нидерландах и в Польше.
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