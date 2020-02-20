Астрахань, , 19:36 — REGNUM Управлению Росгвардии по Астраханской представили вновь назначенного начальника штаба — заместителя руководителя территориального органа полковника Александра Уссова. Как сообщила пресс-служба ведомства, его личному составу представил начальник Управления полковник полиции Алексей Казаков.

Уссов окончил Пермский военный институт войск национальной гвардии Российской Федерации. Проходил службу на территории Уральского, Северо-Кавказского, Южного округов войск национальной гвардии. До настоящего времени возглавлял полк оперативного назначения Южного округа войск национальной гвардии Российской Федерации.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в конце 2019 года руководителем Управления федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Астраханской области был назначен полковник полиции Алексей Казаков.

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