Москва, , 19:23 — REGNUM Повышение Ричарда Греннела до уровня директора Национальной разведки США — это опасный симптом, свидетельствующий о том, что «опыт Греннела» будет использоваться США теперь уже в глобальном масштабе. Так депутат Госдумы, член Комитета по международным делам Елена Панина («Единая Россия») прокомментировала назначение посла США в Германии Ричарда Греннела на должность исполняющего обязанности директора Национальной разведки США.

По мнению Паниной, Греннел является одним из лиц «новой американской дипломатии» — агрессивной, циничной и бесцеремонной.

«Будучи одним из инициаторов санкций против «Северного потока — 2», он запугивал и шантажировал немецкий бизнес, вёл себя как колониальный чиновник, считающий немцев «людьми второго сорта», — подчеркнула Панина.

Политик напомнила, что вице-спикер бундестага Вольфганг Кубики (Свободная демократическая партия Германии) сравнил Гренелла с «комиссаром оккупационных сил», лидер фракции «Левых» Сара Вагенкнехт требовала выслать его из ФРГ, и даже осторожный экс-председатель СДПГ Мартин Шульц фактически солидаризировался с этим требованием.

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