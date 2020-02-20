Степанакерт, , 19:22 — REGNUM 27−29 февраля 1988 года в Сумгаите, 12−19 января 1990 г. в Баку, а затем во всех городах Азербайджана убивали и насиловали армян только за то, что они армяне.

События, произошедшие на территории Азербайджанской ССР в период с 1988 г. по 1991 г. по отношению к армянскому населению этой страны, однозначно можно охарактеризовать понятием Геноцид, который дается в «Конвенции о предупреждении преступления Геноцида и наказании за него» ООН от 9 декабря 1948 года. Причем важно отметить, что к истреблению армян по национальному признаку, изнасилованиям, убийствам, сжиганию людей живьем, издевательствам, членовредительствам, выбрасываниям из высотных этажей, захвату имущества и другим зверствам по отношению к армянам избирательно, в крупных городах Сумгаите, Кировабаде, Баку азербайджанские националисты готовились давно. Ждали удобного случая. Арменофобия в Азербайджане культивировалось многие десятилетия и продолжается по сей день. В сознание людей вбивалась мысль о том, что армяне виноваты во всех бедах азербайджанского народа, что почему-то в их стране армяне живут богато и имеют добротные дома и квартиры, их дети учатся в хороших ВУЗах и занимаются интеллектуальным трудом в отличие от детей азербайджанцев, занятых сельским трудом и т.д.

Видимо, данный комплекс глубоко укоренился в подсознании наших соседей, где постепенно чувство зависти трансформировалось в ненависть и злость. События, произошедшие во всех без исключения городах и весях Азербайджанской ССР стали ярким тому свидетельством и историческим фактом. Необходимо отметить, что данные геноцидальные события проходили в советское время, где существовали целые государственные институты сдерживания и репрессалий. Правда, видимо, уже к тому времени эти институты перестали нормально функционировать, как показали антиармянские события в Азербайджане и неадекватные действия центральных властей СССР. Однако необходимо отметить, что Геноцид армян в Сумгаите, Баку и других городах Азербайджана стало своеобразным апогеем той ненависти и озлобленности, которые культивировались в мышлении и выражались в языке у наших соседей. Достаточно вспомнить такое выражение, которое сильно укрепилось в азербайджанском языке: «Ты хороший парень (или человек), но жаль, что ты — армянин». Такие выражения за день не формируются и в разговорном языке не закрепляются. Это происходит в течение нескольких десятилетий. Следует отметить, что арменофобия стала особенно сильно культивироваться в Азербайджанской ССР во время правления Гейдара Алиева, что очень сильно на себе почувствовали армяне НКАО.

Также важно отметить, что если на первых порах после событий в Сумгаите и потом в Баку был некий шок среди политического истеблишмента Апшерона, видимо, вызванная невиданными доселе страшными последствиями, то по происшествии некоторого времени в этой стране стали героизировать убийц и насильников Сумгаита, а во время бакинской резни армян уже звучали лозунги: «Слава героям Сумгаита!».

А главный лозунг: «Смерть армянам!», — звучал, начиная с сумгаитских событий и, что самое постыдное для данного народа, — звучит и сегодня, т. е. вот уже более 30 лет не сходит с языка народа этого геноцидального государства. Кроме того, вместо того, чтобы покаяться, просить прощения у армянского народа и дальше заново строить добрососедские отношения, наши соседи, взяв на вооружение пример поведения своего старшего брата-Турции, стали вначале отрицать Геноцид армян в Азербайджане, а дальше — больше, стали обвинять в этом самих армян. Приведем ряд примеров, чтобы убедиться в деформированном мышлении азербайджанского политического истеблишмента. Ведь культуру народа, его образ мышления, приоритеты, симпатии и антипатии, тем более ненависть к кому-либо, формирует интеллигенция. И если в азербайджанском детском садике воспитательница спрашивает у детей: «Дети, кто наш враг?»,-и дети хором отвечают: «Армяне!», то становится понятным вопрос, откуда в Азербайджане такая агрессивная арменофобия. А в наши дни на всех митингах оппозиции звучат лозунги: «Русские, персы, армяне — вот враги турков!»

На сайте Day. az от 14 января 2020 (!) года авторы заявляют: «События в Баку и Сумгайыте (Сумгаите — ИА REGNUM) — часть армянского плана агрессии против Азербайджана». Далее извращенное ненавистью к армянам сознание приходит к выводу, что «полностью доказано, что события в Сумгайыте 1988 года организованы и исполнены именно армянскими спецслужбами, террористами. Имеются многочисленные доказательства того, что накануне событий в Сумгайыте армяне проделали специальную подготовительную работу». Данное издание, естественно, никаких доказательств не приводит, но главное — это вброс в массы ложной информации, зная, что никто особо не будет разбираться, тем более в Азербайджане.

В интервью, опубликованном также в Day. az от 13 января 2020, заявляется: «Провокацией в Сумгайыте армяне пытались получить дополнительную поддержку в реализации территориальных притязаний, связанных с Нагорным Карабахом». Далее делается следующий вывод: «Основываясь на фактах, доказательствах, необходимо широко пропагандировать правду о событиях в Сумгайыте и 20 января в Баку, а также другие факты кровопролития, совершенные армянами против азербайджанского народа». Естественно, никаких фактов и доказательств не приводится.

В другом интервью Day. az 13 января 2020 говорится о том, что «уже с конца 1989 года в Баку в каждом районном отделении внутренних дел (РОВД) у личного состава милиции было отобрано штатное табельное оружие. Вместе с тем, все РОВД Баку были «укреплены» группами по 100 человек, откомандированными из Москвы. Иными словами, все эти действия имели одну цель: обезоружить бакинскую милицию, сделать ее неспособной влиять на правопорядок в столице Азербайджана». Тем самым утверждается, что бесчинства в Баку — дело рук московских организаторов, т. е. русских, хотя прямо об этом не говорится. Эту же мысль продвигает Vesti. az в статье «Кто убивал бакинских армян? Эстафета предвзятости к Азебайджану перешла к другому российскому изданию» от 13 января 2020. Критикуя российские СМИ, где были опубликованы статьи об армянских погромах в Баку, издание пишет: «Неосведомленный читатель… может прийти к заключению, что азербайджанцами в Баку целенаправленно уничтожались местные армяне. Однако редакция Gazeta.ru так и не удосужилась привести факты, говорящие о том, что события 12 января 1990 г. являются провокацией советских спецслужб». Далее пишут: «Советские войска были введены в Баку лишь в ночь на 20 января, когда беспорядки уже сошли на нет. Выходит, что погромы были спровоцированы для ввода войск и учинения кровавой бойни. Советская армия преспокойно выжидала, в то время как провокаторы убивали граждан СССР в Баку».

МИД Азербайджана сделало заявление в связи с 30-ой годовщиной событий 20 января в Баку, где говорится о том, что «по своей сути и масштабу это событие стало одним из серьезных преступлений XX века. Бывшее советское руководство несет непосредственную ответственность за это преступление. Согласно международному праву события 20 января должны быть охарактеризованы в качестве преступления против человечества, а его инициаторы и исполнители должны понести наказание».

Как мы видим МИД Азербайджана события 20 января в Баку хочет подвести к понятию «преступления против человечества», т. е. к геноциду. При этом ни слова о том, а что предшествовало событиям 20 января, ни слова о том, что же было в Баку с 12 по 19 января 1990 г. С 12 по 19 января в Баку был геноцид армянского народа, когда резали, насиловали, убивали армян именно за то, что они армяне. А руководство СССР не предпринимало никаких действий, кроме тщетных призывов к бесчинствующим и обезумевшим от запаха крови изуверам успокоиться. И как только эта же самая толпа перешла к госперевороту в Азербайджане, тогда ввели 20 января войска в Баку.

Азербайджанский политолог Шабнам Гасанова считает, что события января в Баку «это был пик национально-освободительного движения». Так она характеризует резню армян в Баку.

А депутат Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана, член-корр АН, директор Института кавказоведения НАН, историк Муса Гасымлы считает, что в Сумгаите «убивали армян, которые не платили деньги армянским организациям». И что, естественно, их убивали и резали сами армяне.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в соцсети Facebook разместил публикацию в связи с 30-й годовщиной событий в Баку, где он написал: «20 января — страница славы и героизма нашей истории». Если такое пишет глава государства, то что же ожидать от ее ученых и тем более журналистов и политологов.

Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджана Сабина Алиева выступила с заявлением в связи с событиями 20 января в Баку, где говорится, что «трагедия 20 января была совершена с целью преградить путь Азербайджана к независимости, подавить голос народа, протестовавшего против поддержки руководством бывшего СССР армянских сепаратистов, активизировавшихся в 1987 году в Нагорном Карабахе, который является неотьемлемой частью Азербайджана, против предвзятого отношения к стране, депортации азербайджанцев из своих исторических земель в Армении, политике этнической чистки и геноцида».

В заявлении постоянного представительства Азербайджана при ООН говорится: «20 января 2020 года Азербайджан отмечает тридцатую годовщину «Черного января». Тысячи людей посещают сегодня Аллею Шехидов в столице Азербайджана-Баку, чтобы почтить память тех, кто пожертвовал своей жизнью за независимый и процветающий Азербайджан».

Не будем обращаться к армянским источникам, а приведем всего лишь публикацию из российского издания «Аргументы и факты», где автор Андрей Сидорчик приводит объективные факты зверств, очевидцами которых были советские офицеры. Автор пишет о том, что «точкой невозврата», однако, стали не события в Карабахе, а погромы в городе-спутнике Баку, Сумгаите. 27−29 февраля 1988 года при полном попустительстве и, более того, при поддержке местных властей экстремисты, разжигавшие толпу, рассказали об «убийствах и изнасилованиях азербайджанцев в Карабахе», начали охоту на армян. Местная милиция бездействовала. Что же касается центральных властей, то они фактически не имели конкретной информации о том, что происходит в Сумгаите. Город оказался в руках погромщиков». Тут оставим на совести автора статьи о том, что центральные власти не имели информацию о событиях в Сумгаите. Всё они знали. Но то, что город был на два дня в руках погромщиков, и они убивали только армян — это факт. Далее автор пишет: «Заместитель заведующего отделом организационно-партийной работы ЦК КПСС Григорий Харченко, оказавшийся в Сумгаите 28 февраля, вспоминал в беседе с британским журналистом Томасом де Ваалом: «Контролировать ситуацию было невозможно, потому что весь город был охвачен паникой. Повсюду толпы азербайджанцев, из дворов раздаются крики о помощи. У нас была охрана, и нас провели в одно место… Я собственными глазами видел растерзанные трупы, одно тело было все изрублено топором, ноги отрублены, руки, практически от тела ничего не осталось. Они собрали палую листву с земли, насыпали на трупы, потом сливали бензин из стоящих рядом машин и поджигали. Смотреть на эти трупы было страшно». Автор продолжает описывать события 13 января в Баку, где «под лозунгами «Слава героям Сумгаита!» боевики врывались в квартиры бакинских армян и расправлялись с ними». Он же приводит рассказ офицера Каспийской флотилии Александра Сафарова, который впоследствии писал: «Мы видели, как действуют погромщики, группы молодых вооруженных азербайджанцев, численностью штук по двадцать-тридцать, врывались в квартиры армян, зверски убивали хозяев, не считаясь с возрастом и полом, после чего приступали к грабежу. К ним с энтузиазмом присоединялись соседи жертв, тут же захватывая освободившуюся квартиру, дрались между собой, не поделив что-нибудь из награбленного… На площади Украины штук сорок этих зверей насиловали 15-летнюю армянку, сменяя друг друга под восторженное улюлюканье их же женщин и детей. На улице Камо на балконной решетке распяли девочку лет десяти, она висела там до самого ввода войск. А около кинотеатра «Шафаг» на костре живьем жгли детей».

Это всего лишь некоторые свидетельства очевидцев о событиях в Сумгаите и Баку. О той средневековой вакханалии и резне армян, которые творили азербайджанцы по отношению к армянам — своим соседям и согражданам.

А о «героической борьбе» за свою свободу в «мирном городе Баку», и о том, что их, безоружных и безвинных, убивали 20 января 1990 года советские солдаты, красноречиво написал в своих воспоминаниях министр обороны СССР маршал Дмитрий Язов: «Стреляли в городе буквально из каждого окна, поэтому я приказал не открывать люков и не высовываться. В Сальянских казармах, например, снайперы сразу же положили шесть человек. Пришлось врезать по чердаку, откуда стреляли, из БМП. Артиллерийским огнем ответили и на обстрел наших кораблей, которые эвакуировали семьи моряков Каспийской флотилии. Еще был эпизод, когда поймали наших солдат и на кладбище привязали их проволокой к крестам. Расправиться не успели только потому, что подоспела помощь».

Думаю, что достаточно указанных источников, чтобы понять следующее:

Арменофобия и ксенофобия в Азербайджане находится на самом высоком уровне и является государственной политикой.

Арменофобия в Азербайджане культивируется десятилетиями, что привело к таким страшным последствиям, как геноцидальный тип мышления, который формируется у граждан Азербайджана через систему воспитания и образования, каковыми являются детский сад, школа, колледжи и вузы.

Вся государственная пропаганда Азербайджана работает на фальсификацию исторических фактов о Геноциде армян в Сумгаите, Баку и других городах Азербайджана, которые имели место, начиная с 1988 г.

Власти Азербайджана через 30 лет после армянских погромов в Сумгаите, Баку и во всем Азербайджане вводят в заблуждение мировую общественность о том, что никаких погромов не было, а Советские войска и КГБ СССР целенаправленно уничтожали мирных азербайджанцев в Баку, дабы запугать их и граждан других республик СССР. При этом они всячески обходят исторические факты Геноцида армян в Азербайджане, бессовестно и беззастенчиво обманывая всю мировую общественность.

Безнравственная политика властей Азербайджана является отталкивающим фактором недоверия к ней других народов, автохтонных народов региона, которые волею судеб оказались на территории современного Азербайджана. Процесс отделения от Азербайджана и борьба за свою независимость и свободу, начатую армянским Арцахом, станет примером для всех этих народов, что неизбежно приведет к освобождению талышей, лезгин, аварцев, цахуров и других.

Гариб Бабаян -руководитель Центра Кавказоведения Университетa «Месроп Маштоц» (Степанакерт)