Сараево, , 19:20 — REGNUM Член Палаты представителей Парламентской ассамблеи Боснии и Герцеговины от Сербкой демократической партии (СДС) Драган Мектич призвал сербов в Боснии и Герцеговине отмежеваться от политики члена Президиума БиГ и президента Союза независимых социал-демократов (СНСД) Милорада Додика.

В интервью «Аль-Джазире» он обвинил Додика в том, что тот «ведет сербский народ к гибели» и «подталкивает граждан к конфликту». Речь идет об объявлении Милорада Додика, что Республика Сербская начинает процесс выхода из Боснии и Герцеговины, если не будут приняты изменения в закон о конституционном суде БиГ. Додик настаивает на выводе из КС иностранных судей.

«Это очень серьезная ситуация для сербского народа в Боснии и Герцеговине. Я призываю сербский народ дистанцироваться от политики Додика и вернуться на несколько шагов назад, стабилизировать ситуацию, сесть и вести переговоры исключительно в рамках Конституции [Боснии и Герцеговины] и Дейтонских мирных соглашений, пока не стало слишком поздно», — сказал Мектич.

Мектич, бывший министр безопасности Боснии и Герцеговины, не исключает возможности того, что Додик «предпримет более экстремальные шаги», и это будет иметь разрушительные последствия для всех в Боснии и Герцеговине.

«Он [Додик] больше руководствуется здравым смыслом. Спасая свою шкуру, он не побоится втянуть сербский народ и Республику Сербскую в огромные проблемы», — отметил депутат.

Напомним, что оппозиция в Республике Сербской обвиняет Додика в причастности к коррупции и злоупотреблении служебным положением, а также в его влиянии на судебную систему в стране.

Читайте ранее в этом сюжете: Глава МИД Сербии: Белград не допустит упразднения Республики Сербской