Горловка, ДНР, , 19:20 — REGNUM Дом в посёлке Доломитное (ДНР) получил повреждение в результате миномётной атаки ВСУ, сообщает 20 февраля Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня.

Мина попала в дом по адресу улица Железнодорожная, дом 6. Украинская сторона обстреливала пригород Горловки из миномёта калибра 82 мм.

Атака ВСУ велась из посёлка Новолуганское. Всего украинская сторона выпустила по территории ДНР восемь боеприпасов. Пострадавших нет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, за сутки 19 февраля ВСУ атаковали территорию ДНР 16 раз.

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