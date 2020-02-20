Астрахань, , 19:15 — REGNUM В Астрахани главой города будет являться глава администрации. Об этом ИА REGNUM сообщила пресс-служба областной думы.

Сейчас главой городской администрации является Радик Харисов, а главой города — председатель городской думы Алена Губанова. После принятия законопроекта сити-менеджера будут, как и прежде, выбирать по конкурсу, и он также будет являться главой города. Гордуму будет возглавлять председатель, который утратит статус главы города.

«Региональные парламентарии считают, что существующая конкурсная основа позволяет выбирать более достойного кандидата и с минимальными затратами, что особенно актуально при дефиците городского бюджета. При этом за районами, городскими и сельскими поселениями остается право самостоятельно определять способ избрания главы. Важно отметить, что принятая норма начнет действовать с нового созыва Городской думы и нового срока полномочий главы городской администрации», — говорится в сообщении пресс-службы.