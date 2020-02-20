Кишинёв, , 19:03 — REGNUM Шесть депутатов парламента Молдавии, которые 19 февраля покинули Демократическую партию, объявили о создании политической группы Pro Moldova («За Молдавию»), к которой уже начали присоединяться представители ДПМ в региональных органах власти. Как передает ИА REGNUM, первой инициативой новой политической силы в парламенте стало старое предложение Демпартии времен олигарха Владимира Плахотнюка — закрепить «евроинтеграцию» в конституции страны, как единственный возможный курс страны.

Лидер группы, экс-спикер парламента Андриан Канду заявил, что хочет провести конфультации на этот счет с правыми оппозиционными партиями, но на данный момент под их инициативой только шесть их собственных подписей.

Он также сообщил, что на основе парламентской группы Pro Moldova планируется создать новую политическую партию правоцентристской ориентации. В новой политической силе уже присоединились несколько местных советников и мэров, избранных от Демпартии в Дондюшанском районе Молдавии. Канду заявил, что этот процесс продолжится.

В свою очередь лидер Демпартии Павел Филип заявил, что группа Канду ушла из формирования «под влиянием извне». Он не назвал имен, но дал понять, что речь идет об олигархе Владимире Плахотнюке.

Канду подтвердил, что общался с Плахотнюком перед тем как объявить о решении покинуть Демпартию, но лишь чтобы предупредить его о своих планах.

Напомним, шесть депутатов Демократической партии Молдавии во главе с Адрианом Канду 19 февраля заявили о выходе из фракции. Речь идет о группе ближайших соратников олигарха Владимира Плахотнюка и сторонниках радикально антироссийского курса, который проводили демократы, находясь у власти.

Решение покинуть Демпартию Канду объяснил несогласием с курсом партии на союз с социалистами и президентом Игорем Додоном.

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