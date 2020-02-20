Анкара, , 19:03 — REGNUM Турция не обращалась к США с просьбой о поставках систем ПВО Patriot, сообщил 20 февраля официальный представитель турецкого военного ведомства агентству РИА Новости.

Напомним, 20 февраля агентство Bloomberg распространило информацию о том, что Турция на фоне обострения военного противостояния на северо-западе Сирии просит Вашингтон о передаче нескольких комплексов ПВО Patriot для «сдерживания атак сирийских войск, поддерживаемых Россией с воздуха».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее США заблокировали участие Турции в военно-техническом сотрудничестве по ряду программ из-за покупки Анкарой российских систем ПВО С-400.

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