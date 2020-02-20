Вашингтон, , 18:50 — REGNUM Вашингтон принял решение о введении новых односторонних санкций в отношении Тегерана. Об этом сообщило 20 февраля управление по контролю за иностранными активами министерства финансов США (OFAC).

Как уточняется, в американский санкционный список дополнительно внесены пять физических лиц, среди которых — председатель Совета стражей конституции Ирана Ахмад Джаннати.

Напомним, на минувшей неделе президент Ирана Хасан Рухани заявил, что Тегеран никогда не будет вести переговоров с Вашингтоном под давлением.

В свою очередь глава администрации президента Ирана Махмуд Ваези признал экономические проблемы в результате санкций США, но подчеркнул при этом, что давление Соединённых Штатов только усиливает «волю иранского народа».

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