Архангельск, , 18:46 — REGNUM В преддверии предстоящих выборов губернатор Архангельской области Игорь Орлов активизировал работу по улучшению собственного имиджа — на его официальной странице «Вконтакте» появился анонс фильма «Один день с губернатором».

В тизере представлена «нарезка» из выступлений и интервью Орлова. ИА REGNUM приводит некоторые из них:

«Губернатор — олицетворение власти. Его вообще по определению никто не любит»,

«Я был человеком, который критиковал губернатора»,

«На работе важнее справедливость, в жизни важнее милосердие».

Как сообщало ИА REGNUM, о своем решении принять участие в губернаторских выборах Игорь Орлов заявил на фоне низких рейтингов и участившихся сообщений в СМИ о его скорой досрочной отставке. В 2019 году жители региона, не согласные со строительством мусорного полигона на станции Шиес, собрали за отставку Орлова 25 тысяч подписей.