Вильнюс, , 18:45 — REGNUM Власти Литвы намерены на внеочередном саммите Евросоюза требовать продолжения дотаций из бюджета ЕС, заявил 20 февраля президент Литвы Гитанас Науседа.

Основанием таких требований он считает то, что 10% литовских граждан уехали из Литвы в Западную Европу.

«Литва также является донором бюджета ЕС. Только мы даём Европе не деньги, а рабочую силу. За последние годы Литва потеряла 10% своей рабочей силы, людей, которые переехали в Великобританию, Германию и способствовали экономическому росту в этих странах», — заявил Науседа.

Кроме того, он отметил, что сельское хозяйство Литвы «получает меньше всего дотаций в рамках общей аграрной политики ЕС».

Напомним, промышленность, доставшаяся Литве в наследство от СССР, уже практически прекратила своё существование.

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