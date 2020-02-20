Москва, , 18:40 — REGNUM Утверждения западных СМИ о том, что Россия продвигает «своих» людей в ООН, не выдерживают никакой критики, сообщила 20 февраля журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Комментируя статью в британской газете The Times о том, что Россия «расставляет своих людей на влиятельные посты в международных организациях», Захарова сказала:

«Надеюсь, будет интересно узнать, насколько далеки от правды были авторы, которые позволили себе эту чушь опубликовать».

Она напомнила, что посты в руководстве ООН не закрыты для граждан ни одной страны — члена Организации Объединённых Наций. Наибольший вес, отмечает дипломат, имеет фактор взноса в бюджет организации со стороны страны.

Если посмотреть на Соединённые Штаты, то эта страна занимает больше 30% штатных постов высшего и старшего уровней в секретариате организации. На втором месте — Китай.

Что касается России, то всего 19 человек занимают руководящие посты (при том, что у США таких людей 116, у Китая — 21). Число британцев на руководящих постах ООН составляет 53.