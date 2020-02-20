Москва, , 18:39 — REGNUM Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не заинтересован в серьёзном конфликте с Москвой, считает политолог Дмитрий Абзалов. Об этом он заявил 20 февраля корреспонденту ИА REGNUM.

«Полноценное противостояние Турции и России бессмысленно по целому ряду причин. Есть [совместные] экономические проекты. Так что пока это игра Эрдогана для внутреннего потребления, — сказал Абзалов. — По факту реальных инструментов, чтобы полностью выдавить сирийские войска, у него нет. На самом деле Эрдогану нужна такая ситуация, которая устроит всех. Сам он сольёт радикальных игроков и покажет, что его позиция жёсткая. Сирия покажет, что она возвращает свою территорию, сохраняя важные инфраструктурные маршруты. А Москва выступит в качестве переговорщика, который стабилизирует ситуацию. Это базовый сценарий».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель минобороны Турции Фахреттин Алтун заявил, что атака с воздуха, в результате которой погибли турецкие военные в сирийской провинции Идлиб, была проведена ВВС Сирии.

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