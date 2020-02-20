Москва, , 18:29 — REGNUM Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган надеется обеспечить себе сильную позицию на предстоящих переговорах по Сирии, считает политолог Дмитрий Абзалов. Об этом он заявил 20 февраля корреспонденту ИА REGNUM.

«Турция хочет создать так называемую санитарную зону на севере Сирии, — сказал Абзалов. — Потому что там в основном проживают курды. Они живут двумя анклавами, западным и восточным. Но надо понимать что они (вооружённые силы Турции — прим. ИА REGNUM) заходят намного глубже. Это ещё и попытка создать сильную позицию в дальнейших переговорах о будущем Сирии. Наконец, это внешняя составляющая. Обеспечить себе безопасность и создать мощный плацдарм. Плюс, север Сирии — это важная территория ещё и с экономической точки зрения».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее самолёты российских ВКС Су-24 нанесли удары по прорвавшимся в Идлибе террористам.

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