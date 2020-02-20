Москва, 20 февраля 2020, 18:29 — REGNUM Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган надеется обеспечить себе сильную позицию на предстоящих переговорах по Сирии, считает политолог Дмитрий Абзалов. Об этом он заявил 20 февраля корреспонденту ИА REGNUM.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее самолёты российских ВКС Су-24 нанесли удары по прорвавшимся в Идлибе террористам.
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