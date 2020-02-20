Москва, , 18:24 — REGNUM В Китае будет создана свободная медицинская зона для совместных российско-китайских исследований методов лечения опасных заболеваний. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Сергей Гаврилов (КПРФ) после встречи с послом Китая в РФ Чжан Ханьхуэйем в Москве.

«В Китае планируется создание специальной свободной медицинской зоны для разработки совместных с Россией проектов в сфере изучения методов лечения опасных заболеваний и апробации данных методов», — отметил Гаврилов.

Китаю необходимо, помимо локализации заболевания, бороться с политическим вирусом, добавил парламентарий.