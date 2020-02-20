Рим, , 18:20 — REGNUM Руководители популистского «Движения 5 звезд» недовольны своими коллегами по правящей коалиции, заявила в четверг, 20 февраля, один из сенаторов «Движения» Барбара Лецци.

Неназванные Лецци силы (по всей видимости, имелась в виду партия Маттео Ренци) вместо того, чтобы заниматься конструктивной работой на благо страны, занимаются преимущественно провокациями, отметила сенатор.

«Мы не может продолжать в том же духе», — резюмировала Лецци.

Коалиционное правительство популистов, либералов и партии Ренци было сформировано в сентябре 2019 года без проведения выборов. Совокупный рейтинг правящих партий более чем на 10% ниже рейтинга правоцентристской оппозиции — поэтому, как предполагают наблюдатели, вопреки любым спорам популисты и либералы продолжат работать вместе, ведь в этом единственный шанс и тех и других на сохранение власти.