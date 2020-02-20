Анкара, , 18:15 — REGNUM Атака с воздуха, в результате которой погибли турецкие военные в сирийской провинции Идлиб, была проведена ВВС Сирии, сообщил 20 февраля официальный представитель минобороны Турции Фахреттин Алтун в Twitter.

Алтун «Наши военные, которые находятся в Идлибе для обеспечения мира и проведения гуманитарной деятельности, подверглись атаке со стороны режима, в результате чего погибли двое наших военных и пятеро солдат получили ранения».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, турецкое командование вечером 20 февраля заявило, что двое его военнослужащих погибли и пятеро были ранены в результате авиаудара в Идлибе.

Турки сначала не указали, какие силы нанесли авиаудар. Теперь они возлагают ответственность на Дамаск.

Важно отметить, что турки в Идлибе занимают позицию, враждебную сирийским правительственным войскам. Они 20 февраля нанесли удары по отрядам войск Дамаска, которые освобождают территории от боевиков.

При этом турки осуществляли артподдержку сирийской оппозиции, соответственно, противостоящей правительственным войскам. Сирийская арабская армия смогла отбить атаку только с помощью ВКС РФ, которые поддержали САА с воздуха.

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