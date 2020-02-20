Анкара, , 18:06 — REGNUM Вооруженные силы Турции подтверждают сообщения о новых потерях на территории Сирии. По информации турецкого военного ведомства, двое военных убиты и пятеро ранены в результате последних событий в зоне «Идлиб».

Турецкое минобороны не уточняет, при каких обстоятельствах погибли и получили ранения семеро военных.

Напомним, 20 февраля на северо-западе Сирии джихадистские вооружённые формирования предприняли массированную контратаку с участием бронетехники, переданной им турецкими военными.

Атаку поддерживала огнём турецкая артиллерия, что официально подтверждено средствами объективного контроля российской армии.

После авиаудара ВКС России атака террористов была отбита, а их бронетехника уничтожена.

Артиллерия турецких вооруженны сил прекратила огонь после предупреждения российских военных.

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