Тбилиси, , 18:04 — REGNUM Президент Грузии Саломе Зурабишвили считает, что «совершенная Россией кибератака на сайты Грузии — это грубое нарушение норм международного права и наглядное проявление гибридной войны, которую Россия ведет против Грузии». Заявление президента распространила ее пресс-служба.

«Совершением кибератаки на официальный сайт президента Грузии 28 октября 2019 года Россия нанесла прямой удар по суверенитету и национальной безопасности страны, чем попыталась парализовать деятельность государственных институтов. Данная кибератака является грубым нарушением норм международного права и наглядным проявлением той гибридной войны, которую Россия ведет против Грузии», — говорится в заявлении президента.

Напомним, что представитель МИД Грузии сегодня сообщил о раскрытом грузинской стороной и партнерами факте совершения Россией масштабной кибератаки на сайты правительственных, гражданских организаций и СМИ Грузии, которая, по его информации, случилась 28 октября прошлого года.