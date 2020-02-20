Минск, , 18:00 — REGNUM Белоруссия закупила через трейдеров российсую нефть без какой-либо премии. Об этом сегодня, 20 февраля, сообщает пресс-служба белорусского концерна «Белнефтехим».

Сообщается, что российская нефть была куплена через нефтетрейдеров с поставкой в марте 2020 года. Поставка будет осуществляться через литовский порт Клайпеда. То есть нефть будет доставлена в порт танкером, а затем перегружена в нефтеналивные железнодорожные составы, которые доставят ее на белорусские НПЗ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Россия и Белоруссия не смогли договориться о прямых поставках нефти после того, как в конце декабря истек российско-белорусских контракт.

Минск настаивал на снижении цены на российскую нефть и отмене премии нефтяным компаниям в размере $10 с тонны нефти.

Однако российские власти заявили, что либо поставки будут осуществляться исключительно на коммерческой основе, то есть Минск сам будет договариваться с российскими нефтяными компаниями, либо же для снижения цены нужно углублять интеграцию между двумя странами. Минск заявил, что никакого углубления интеграции не будет, и российскую нефть Белоруссия также закупать не будет.