Москва, , 17:59 — REGNUM Изменение официальной украинской версии событий 20 февраля 2014 года на Майдане, как это ни странно, не особенно отразится на публичной политике в этой стране. Об этом 20 февраля заявилсоветник ректора МПГУ Евгений Спицин в эфире телеканала «Россия 24».

«Все здравые украинцы давно прекрасно всё знали. Это не было никаким секретом. Вспоминайте события 2014 года, предвыборную кампанию Порошенко — тогда уже наживались фамилии и Пашинского, и Парубия. Мы что, не видели кадры, как господин Пашинский выносил из этой гостиницы снайперскую винтовку? Как Парубий прикрывал всех этих боевиков, которые находились в этом отеле?» — заявил Спицин.

По его мнению, официальные признание определённых фактов в связи с событиями 20 февраля 2014 года никак не отразится и на восприятии этих вопросов на уровне публичной политики.

«Я не считаю, что будет принципиальная разница. Украинское следствие сегодня может принять одно решение, завтра другое, послезавтра — третье», — отметил он.

Недавно в украинских СМИ появились материалы, опровергающие официальную версию событий 20 февраля 2014 года на Майдане, которые привели к государственному перевороту на Украине.

В частности, украинское издание «СТРАНА.ua» опубликовало расследование, из которого следует, что число погибших во время этих событий заметно завышено, при этом 25 человек из списка «небесной сотник» погибли не на Майдане от пуль, а при совсем других обстоятельствах.