Тбилиси, , 17:59 — REGNUM Вслед за Грузией и Великобританией кибератаку, якобы совершенную ГРУ России против Грузии 28 октября прошлого года, осудили и в Вашингтоне. Соответствующее заявление сделали госсекретарь США Майк Помпео, а затем и посольство США в Грузии со ссылкой на Майка Помпео.

Помпео в своем заявлении, которое опубликовано на официальном сайте Госдепартамента США, слово в слово повторяет то, что сообщили представитель МИД Грузии и посольство Великобритании: «28 октября 2019 года Главный Центр Специальных Технологий Главного разведывательного управления Генерального штаба России (ГРУ) (также известный как подразделение 74 455) осуществил широкомасштабную подрывную кибератаку против Грузия. Этот инцидент непосредственно затронул население Грузии, нарушил работу нескольких тысяч грузинских правительственных и частных веб-сайтов и прервал трансляцию по меньшей мере двух крупных телевизионных станций». По оценке Помпео, действия России свидетельствуют о ее «безответственности» и направлены на то, чтобы посеять раскол, создать нестабильность и подорвать демократические институты Грузии.

От имени США он призвал Россию прекратить подобные действия в Грузии и других странах и пообещал приложить все усилия по «обеспечению ответственного поведения государств на киберпространстве». Он также пообещал Грузии поддержку в укреплении кибербезопасности и противодействии подобным киберпреступлениям.

Аналогичное заявление опубликовало на своем сайте и посольство США в Грузии.

Напомним, что представитель МИД Грузии сегодня сообщил о раскрытом грузинской стороной и партнерами факте совершения Россией масштабной кибератаки на сайты правительственных, гражданских организаций и СМИ Грузии, которая, по его информации, случилась 28 октября прошлого года.