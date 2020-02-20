Тбилиси, , 17:57 — REGNUM Посольство Великобритании моментально откликнулось на заявление представителя МИД Грузии и осудило кибератаку, якобы совершенную ГРУ России в Грузии.

«Соединенное Королевство, Грузия и международные партнеры выяснили, что ГРУ — служба военной разведки России — несет ответственность за несколько значительных кибератак, совершенных против Грузии. Центр национальной кибербезопасности Соединенного Королевства (NCSC) с большой вероятностью установил, что 28 октября 2019 года ГРУ соверщило масштабные и наносящие урон кибератаки. Они были направлены против различных грузинских веб-провайдеров, что привело к видоизменению веб-страниц, в том числе сайтов правительства Грузии, судов, неправительственного сектора, медиа и бизнес-организаций. Кибератака приостановила вещание нескольких национальных телеканалов», — говорится в сообщении посольства.

Эти действия в Великобритании называют частью «вражеской и дестабилизирующей» кампании, которую Россия якобы проводит против Грузии, и считают, что подобные действия направлены, в первую очередь, против суверенитета Грузии.

«Это попытка пошатнуть суверенитет Грузии, посеять неопределенность и нанести ущерб каждодневной жизни грузинского народа. Великобритания продолжает твердо поддерживать территориальной целостности Грузии», — говорится в заявлении.

Посольство приводит и слова министра иностранных дел Соединенного Королевства Доминика Рааба, который заявил, что «безответственная и наглая кампания кибератак ГРУ против суверенного и независимого государства — Грузии — категорически неприемлема».

Рааби предлагает России выбор: «либо продолжать серию агрессивных действий против других государств, либо стать ответственным партнером, уважающим нормы международного права».

Великобритания обещает, что будет и впредь разоблачать подобную деятельность ГРУ с тем, чтобы противостоять исходящим от этой деятельности угрозам.

Напомним, что представитель МИД Грузии сегодня сообщил «о раскрытом грузинской стороной и партнерами факте совершения Россией масштабной кибератаки на сайты правительственных, гражданских организаций и СМИ Грузии», которая, по его информации, случилась 28 октября прошлого года.