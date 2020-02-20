Москва, , 17:55 — REGNUM Законопроект, отменяющий комиссию не только банков, но и сборов «Почты России» при оплате услуг ЖКХ, внесли в Госдуму депутаты фракции «Единая Россия» во главе со спикером нижней палаты парламента Вячеславом Володиным, передает корреспондент ИА REGNUM 20 февраля.

«Кредитная организация не имеет права взимать комиссионное вознаграждение за перечисление платы за жилое помещение и коммунальные услуги, пеней, неустоек, штрафов за неполное или несвоевременное внесение платы за жилое помещение и коммунальные услуги», — говорится в тексте законопроекта.

Аналогичная норма распространяется и на оператора почтовой связи, а также на банковского платежного агента.

В 2018 году предприятиями сферы ЖКХ на территории Российской Федерации было выставлено счетов на сумму 2,63 трлн рублей.

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