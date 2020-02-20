, 17:50 — REGNUM Российские военные засекли позиции турецкой артиллерии, ведущей огонь по подразделениям армии Сирии в зоне «Идлиб» и сделали предупреждение турецкой стороне, сообщает 20 февраля российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии.

Средствами объективного контроля был вскрыт факт артиллерийского огня с турецких позиций по подразделениям сирийской армии, в результате которого было ранено не менее четырёх сирийских военных.

«После доведения данной информации до турецкой стороны огонь их артиллерии был прекращен», — указано в сообщении центра.

«Мы обращаем внимание, что это не первый случай поддержки боевиков со стороны вооруженных сил Турции… Призываем турецкую сторону во избежание инцидентов прекратить поддержку действий террористов и передачу им вооружения», — подчёркивают российские военные.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 февраля в зоне «Идлиб» самолёты ВКС России нанесли авиаудар по бронетехнике террористов, атаковавшей сирийских военных при поддержке турецкой артиллерии.