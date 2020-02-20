Москва, , 17:43 — REGNUM Россия пыталась влиять на украинскую политику, находя точки соприкосновения с частью украинских элит, что оказалось глубокой ошибкой. Об этом 20 февраля заявил заведующий кафедрой международных отношений и дипломатии Московского гуманитарного университета Николай Платошкин в эфире телеканала «Россия 24».

«Мы, к сожалению, делаем ставку на людей, связанных с олигархией, которые у нас газ покупают в надежде на то, что мы им что-то заплатим и они нам сделают. Они борются за умы, мы боролись за кошельки. Ситуация должна быть перевёрнута, чтобы следующую годовщину Майдана мы уже не праздновали», — заявил Платошкин.

Недавно в украинских СМИ появились материалы, опровергающие официальную версию событий 20 февраля 2014 года на Майдане, которые привели к государственному перевороту на Украине.

В частности, украинское издание «СТРАНА.ua» опубликовало расследование, из которого следует, что число погибших во время этих событий заметно завышено, при этом 25 человек из списка «небесной сотник» погибли не на Майдане от пуль, а при совсем других обстоятельствах.