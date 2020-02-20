Москва, , 17:39 — REGNUM Турецкие вооружённые силы оказали артиллерийскую поддержку массированным атакам бандформирований на позиции сирийской армии в зоне «Идлиб», сообщает 20 февраля российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии.

Джихадистские бандформирования устроили несколько массированных атак с большим количеством бронетехники в направлении Кминас — Найраб.

Огонь турецкой артиллерии позволил террористам прорвать оборону сирийских подразделений.

Положение было восстановлено воздушным ударом боевых самолётов ВКС России. С их помощью сирийские военные отбили атаку, уничтожив один танк, шесть БМП и пять пикапов с тяжёлым вооружением.

Российские военные подчёркивают, что это уже не первый случай турецкого вмешательства на стороне террористов.

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