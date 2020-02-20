Идлиб, Сирия, , 17:53 — REGNUM Двое турецких военных погибли при обстреле в сирийской провинции Идлиб, сообщает 20 февраля минобороны Турции.

Уточняется, что ещё пять турецких военнослужащих ранены.

«По последним данным, поступающим из разных источников, были убиты более 50 бойцов режима, пять танков, два БТР, два военных пикапа и одна самоходная артиллерийская установка», — говорится в заявлении.

Под «режимом» имеется в виду правительство Сирии.

Напомним, турецкий контингент в Идлибе находится в противостоянии правительственным войскам Сирии — Сирийской арабской армии (САА), которая освобождает территорию от боевиков.

При этом турки ведут в Идлибе огневую поддержку вооружённой сирийской оппозиции.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, российские военные 20 февраля распространили информацию, согласно которой турки оказали артиллерийскую поддержку бандформированиям, когда те атаковали САА.

Российские боевые самолёты нанесли удары по бандформированиям, благодаря чему правительственные войска смогли отбить атаку.

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