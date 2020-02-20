Бишкек, , 17:36 — REGNUM В Киргизию прибыла с рабочим визитом делегация объединенного штаба Организации Договора о коллективной безопасности и национального центра управления обороной России во главе с генерал-майором Сергеем Куприком. Об этом сообщает пресс-служба генерального штаба Вооруженных сил Киргизии сегодня, 20 февраля.

В Бишкеке представители ОДКБ и Вооруженных сил России провели переговоры с коллегами из генштаба Киргизии, в ходе которой стороны рассмотрели вопросы кризисного реагирования и меры по углублению информационного обмена.

Также участники встречи обсудили взаимодействие между центром кризисного реагирования Киргизии и объединенным штабом ОДКБ и их оснащение необходимым спецоборудованием, а также между указанными структурами.

Читайте также: Минобороны России подарило Киргизии вертолеты и бронетехнику