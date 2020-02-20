Бишкек, , 17:34 — REGNUM Власти Киргизии надеются уже в 2020 году подписать соглашение о расширенном сотрудничестве с Европейским союзом. Об этом заявил президент Сооронбай Жээнбеков, выступая на заседании республиканского парламента, передает пресс-служба главы государства.

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По словам киргизстанского лидера, сейчас активно продвигается работа по соглашению о сотрудничестве с США.

Жээнбеков отметил, что киргизстанские власти за последнее время смогли добиться во внешней политике значительных результатов, отвечающей национальным интересам страны.

«Состоялся плодотворный обмен визитами с нашими партнерами — главами государств России, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Туркменистана, Китая, Индии, Турции и других стран. Развивается сотрудничество с азиатскими и арабскими странами. Будет укреплено взаимодействие с Японией. Продолжается сотрудничество с Ираном», — пояснил президент Киргизии.

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