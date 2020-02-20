Лондон, , 17:32 — REGNUM «С крайне высокой степенью вероятностью» можно утверждать, что кибератаки на грузинский интернет осенью прошлого года организовало ГРУ, сообщили 20 февраля в пресс-службе британского МИД.

Комментируя обвинения Тбилиси в адрес Москвы в том, что ГРУ 28 октября 2019 г. мощной кибератакой заблокировало работу грузинских, в том числе и правительственных ресурсов, Форин-офис заявил: такая версия рассматривается в соответствии с формулой «с крайне высокой степенью вероятностью».

Степень этой вероятности оценена в 95%. В заявлении приводится высказывание британского министра иностранных дел Доминика Рааба:

«Безрассудная и дерзкая кампания ГРУ по осуществлению кибератак против суверенной и независимой Грузии является совершенно неприемлемой».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, американцы в связи с заявлением грузинского МИД о кибератаке из России в прошлом октябре уже пообещали Тбилиси свою помощь. Никаких сомнений в том, что кибератака шла именно из России, Вашингтон не выразил.

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