Лондон, 20 февраля 2020, 17:32 — REGNUM «С крайне высокой степенью вероятностью» можно утверждать, что кибератаки на грузинский интернет осенью прошлого года организовало ГРУ, сообщили 20 февраля в пресс-службе британского МИД.
Комментируя обвинения Тбилиси в адрес Москвы в том, что ГРУ 28 октября 2019 г. мощной кибератакой заблокировало работу грузинских, в том числе и правительственных ресурсов, Форин-офис заявил: такая версия рассматривается в соответствии с формулой «с крайне высокой степенью вероятностью».
Степень этой вероятности оценена в 95%. В заявлении приводится высказывание британского министра иностранных дел Доминика Рааба:
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Как ранее сообщало ИА REGNUM, американцы в связи с заявлением грузинского МИД о кибератаке из России в прошлом октябре уже пообещали Тбилиси свою помощь. Никаких сомнений в том, что кибератака шла именно из России, Вашингтон не выразил.
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