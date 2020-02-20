Флоренция, Италия, , 17:31 — REGNUM Премьер-министра Италии следует избирать на прямых всенародных выборах, заявил в четверг, 20 февраля, лидер партии «Живая Италия», экс-премьер Маттео Ренци.

Он предложил лидерам всех политических сил страны обдумать это предложение. По мнению Ренци, премьер должен быть своего рода «мэром Италии», а мэров в стране избирают прямым голосованием.

Сейчас премьер-министра Италии утверждает парламент. Основные полномочия — именно у премьер-министра, а не у формального главы государства — президента.