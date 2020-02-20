Идлиб, Сирия, 20 февраля 2020, 17:18 — REGNUM Самолёты российских ВКС Су-24 нанесли удары по прорвавшимся в Идлибе террористам. Об этом сообщает Центр примирения враждующих сторон.
В центре отметили, что с помощью турецких военных боевикам удалось прорвать линию обороны в Сирии.
«Действия боевиков поддерживались огнём артиллерии турецких вооруженных сил, что позволило террористам прорвать оборону сирийской армии», — говорится в сообщении.
Российская сторона призвала Турцию прекратить поддерживать террористов, а также передавать им различного рода вооружения.