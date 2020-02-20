Тбилиси, , 17:13 — REGNUM Официальный представитель министерства иностранных дел Грузии Владимир Константинидизаявил, что масштабную кибератаку, которая якобы были осуществлена в октябре 2019 года на правительственные и коммерческие сайты в Грузии, организовало Главное управление Генерального штаба вооруженных сил Грузии. Соответствующее заявление он сделал сегодня, 20 февраля, на брифинге.

По словам Константиниди, 28 октября минувшего года в Грузии практически правительственные сайты, включая сайты администрации президента, судебной системы, разных муниципалитетов, государственных и коммерческих учреждений и СМИ подверглись масштабной кибератаке.

Атака осуществлялась на серверы и разные системы управления, подчеркнул представитель МИД Грузии.

«Согласно проведенному расследованию грузинской стороной и информации, полученной при сотрудничестве с международными партнерами, указанная кибератака была спланирована Главным управлением Генштаба ВС РФ», — заявил Константиниди.

Также он заявил, что власти Грузии решительно осуждают данную кибератаку, так как она противоречит принципам международного права и является очередным посягательством на суверенитет страны. Кроме того, эта атака может быть расценена как направленная против демократического развития и европейской интеграции Грузии.

Константиниди добавил, что Тбилиси призывает международное сообщество дать соответствующую оценку случившемуся.

Стоит отметить, что в ходе брифинга он не привел каких-то конкретных доказательств причастности России к какой бы то ни было кибератки против Грузии.

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