Рига, , 17:09 — REGNUM Власти Латвии не намерены сотрудничать с китайской компанией Huawei для развития нового поколения связи 5G. Об этом пишет портал LSM со ссылкой на заключенную между Латвией и США декларацию.

Таким образом, Латвия присоединилась к Польше и Эстонии, ранее заключившим аналогичные соглашения с США. Напомним, власти США неоднократно заявляли о связи китайской Huawei со спецслужбами КНР.

«Мы (власти Латвии) посылаем простой и фундаментальный сигнал — латвийское правительство рассматривает технологическое решение своих сетей, как вопрос национальной безопасности», — сказал премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш.

Отметим, что текст подписанной властями Латвии с США декларации засекречен.