Киев, , 17:07 — REGNUM Эвакуированные из Китая граждане Украины и иностранцы в настоящий момент полностью здоровы и поэтому не могут быть размещены в больницах.

Об этом на брифинге заявил заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко, передает корреспондент ИА REGNUM.

Чиновник отметил, что всех, у кого были хоть какие-то подозрительные симптомы, например, повышенная температура, вообще не выпустили из Китая.

«В Украину привезли здоровых людей. Но они постоянно 14 дней будут находиться в заведении и не будут выходить на улицу», — сказал Ляшко.

ИА REGNUM напоминает, что эвакуированных из Китая разместят в медицинском центре Национальной гвардии «Новые Санжары» в Полтавской области. Жители населенного пункта настроены резко против. Сейчас в поселке находится минздрава, МВД и службы по чрезвычайным ситуациям.

В общей сложности в санатории на 14-дневной обсервации должны находиться 45 граждан Украины и 27 иностранцев, а также экипаж и сопровождающие врачи.