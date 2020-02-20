Москва, , 17:06 — REGNUM Россия выражает глубокую озабоченность обострением обстановки на линии соприкосновения в Донбассе, которое Украина устроила накануне заседания Совета Безопасности ООН, посвященному пятой годовщине подписания Минских соглашений, сообщила 20 февраля на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По данным луганских представителей в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, 18 февраля недалеко от района разведения, в населенном пункте Золотое украинские силовики предприняли попытку продвинуться в «серой зоне» под прикрытием артиллерийско-миномётного огня.

Атака была отбита Народной милицией ЛНР.

Официальный представитель МИД подчёркивает, что эта провокация была устроена накануне заседания Совета Безопасности ООН, посвященному пятой годовщине подписания Минских соглашений.

Как сообщало ИА REGNUM, Киев обвинил в нападении ополчение ЛНР, несмотря на то, что погибший в ходе провокации украинский боевик был найден возле позиций ополчения ЛНР.

Для оправдания этого обстоятельства руководство ВСУ заявило о том, что в результате боестолкновения украинские боевики отступили из своего опорного пункта.

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