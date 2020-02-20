Тбилиси, , 17:04 — REGNUM Грузия обвинила Россию в масштабной кибератаке, которую, по информации грузинской стороны, та совершила 28 октября 2019 года. Об этом 20 февраля сообщил представитель МИД Грузии Владимир Константиниди.

По его информации, в этот день кибератака затронула веб-сайты администрации президента Грузии, судебной системы, управ различных муниципалитетов, коммерческих организаций и целого ряда СМИ.

«В результате проведенного грузинской стороной в сотрудничестве с международными партнерами расследования установлено, что эта атака была запланирована и осуществлена главным управлением Генштаба Вооруженных сил Российской Федерации», — сообщил Константиниди.

По его словам, эти действия были нацелены на нарушение национальной безопасности Грузии, нанесение урона населению и правительственным структурам и возбуждение в обществе волнений.

«Грузия осуждает данную кибератаку, которая противоречит нормам и принципам международного права и является очередным посягательством на суверенитет Грузии, направленным против европейской и евроатлантической интеграции и демократического развития страны. Это подчеркивает необходимость усиления кибербезопасности на национальном уровне и формирования международного партнерства по вопросам кибербезопасности», — заявил представитель МИД.

Он также сообщил, что Грузия продолжит сотрудничество с зарубежными партнерами с тем, чтобы в будущем свести до минимума возможности подобных кибератак. МИД Грузии просит мировое сообщество дать случившемуся должную оценку.