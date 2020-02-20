Вашингтон, , 17:17 — REGNUM Россия должна прекратить атаковать Грузию в киберпространстве, говорится в заявлении американского госсекретаря Майка Помпео от 20 февраля.

Комментируя заявления грузинских властей о том, что в октябре прошлого года Россия осуществила кибератаки на грузинские правительственные интернет-ресурсы, американский деятель заявил: Москва должна «прекратить подобное поведение в Грузии и других странах».

Он заявил, что Вашингтон окажет Тбилиси помощь в средствах защиты в киберпространстве от таких нападений. По его словам, из-за атак (мнимых) России 28 октября 2019 г. была сорвана работа «нескольких тысяч грузинских правительственных и частных сайтов».

Помпео заявил, что такие акции «противоречат попыткам России заявить, что она является ответственным участником киберпространства». Он также сказал, что российская разведка «продолжает практику безрассудных киберопераций».

Помпео «Эти операции направлены на то, чтобы посеять раскол, создать нестабильность и подорвать демократические институты».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, об октябрьской кибератаке на грузинский интернет 20 февраля заявили в МИД этой страны. В грузинском внешнеполитическом ведомстве возложили ответственность за это на Главное управление Генштаба ВС РФ.

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