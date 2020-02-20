Анкара, , 16:58 — REGNUM Соболезнования выразил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган семьям погибших при стрельбе в городе Ханау (земля Гессен, Германия), передаёт 20 февраля NTV.

Эрдоган «Уверен, что германские власти приложат все усилия для выяснения всех деталей этого нападения».

Напомним, в результате нападения гражданина Германии на две кальянные в Ханау вечером 19 февраля погибли девять человек. Германские власти ведут расследование, федеральный канцлер ФРГ изменила график своих поездок из-за случившегося.

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