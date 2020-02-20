Вильнюс, , 16:57 — REGNUM Накануне переговоров о семилетнем бюджете Евросоюза президент Литвы Гитанас Науседа, который сегодня, 20 февраля, прибыл в Брюссель, дал понять, что не ожидает прорыва для Литвы, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Я готов к сложным переговорам на заседании Европейского совета, особенно по вопросам финансирования политики сплочения и прямых выплат фермерам. У нас на данный момент сдержанные ожидания, поскольку последнее предложение по бюджету следует рассматривать лишь как небольшой шаг вперед в согласовании различных интересов стран-членов», — сказал Науседа. Его слова цитирует пресс-служба канцелярии президента.

Ранее Брюссель планировал снизить финансирование Литвы на 27% по сравнению с периодом 2014−2020 годов, в Литве такое снижение дотаций назвали «неприемлемой шоковой терапией». В сегодняшнем проекте семилетнего бюджета ЕС предусмотрено снижение финансирования на 24%.

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