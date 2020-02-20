Москва, , 16:55 — REGNUM Создание пророссийской силы на Украине должно стать центральной задачей внешней политики России. Об этом 20 февраля заявил заведующий кафедрой международных отношений и дипломатии Московского гуманитарного университета Николай Платошкин в эфире телеканала «Россия 24».

«Был первый Майдан 2004 года — мы его проиграли. Я в то время был в Америке, я знаю, как они активно работали. Мы писали об этом, сколько средств отдавалось, мы проиграли один раз. Потом они сами себя съели, наконец-то, у нас был шанс перевернуть ситуацию в стране — и мы тоже этого не сделали. Мне кажется, сейчас здесь главная задача — формирование мощной, современной, эффективной и эффектной, если хотите, пророссийской силы на Украине. Вот этого нет», — заявил Платошкин.

Недавно в украинских СМИ появились материалы, опровергающие официальную версию событий 20 февраля 2014 года на Майдане, которые привели к государственному перевороту на Украине.

В частности, украинское издание «СТРАНА.ua» опубликовало расследование, из которого следует, что число погибших во время этих событий заметно завышено, при этом 25 человек из списка «небесной сотник» погибли не на Майдане от пуль, а при совсем других обстоятельствах.