Киев, , 16:55 — REGNUM В Тернопольской области Украины жители провели молебен против размещения в регионе эвакуированных из Китая украинцев.

Видео молебна публикует сегодня, 20 февраля, центральные украинские СМИ.

Акция прошла возле санатория «Медоборы», который является одним из возможных мест размещения эвакуированных.

На видео слышны такие заявления:

«С нами бог, и мы отправляем молебен, чтобы боженька помогла от нас это все отвлечь. Почему мы здесь? Это же наш город! Что мы будем делать? Не дай бог оно дальше распространится! Поэтому мы будем здесь стоять!».

Вместе с тем, неизвестно, священник какой церкви проводил эту службу. СМИ уточняют, что в молебне приняли участие несколько десятков человек.

18 февраля, также недалеко от санатория, сотни человек устроили митинг протеста, требуя не размещать здесь на карантин людей, которых эвакуируют из Китая. Протестные заявления приняли местные власти региона разных уровней.

Сегодня, 20 февраля, эвакуированных из Китая доставили в Харьков и пытаются разместить в селе Новые Санжары в Полтавской области.