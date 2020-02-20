Тбилиси, , 16:49 — REGNUM Президент Грузии Саломе Зурабишвили своим новым советником по вопросам обороны и безопасности назначила Гелу Гиоргадзе, который приступил к исполнению обязанностей с 20 февраля. Об этом сообщила пресс-служба президента.

Гела Гиоргадзе окончил Объединенную военную академию министерства обороны Грузии, где получил степень бакалавра по специальности «педагог истории», а степень магистра ему была присвоена по окончании Университета Гельмута Шмидта в 2005 году. В академии минобороны он также получил военное образование. В 1995—1997 годах прошел курс офицерской подготовки в Бундесвере, а в 2016 году там же — курс командно-штабных учений.

Службу в армии начал с командира взвода в учебном центре в Гори в 1998 году, в разные годы был военным атташе Грузии в Польше, Болгарии, Румынии, Германии и Швейцарии, курировал в оборонном ведомстве направление интеграции с НАТО. Закончил службу в должности старшего помощника заместителя начальника административного департамента Генштаба ВС Грузии и с 1 октября 2019 года уволился в запас. Принимал участие в миротворческих миссиях в Косово (2005−2006 годы), Ираке (2007−2008 годы) и Афганистане (2018−2019 годы). Гелу Гиоргадзе — обладатель медалей НАТО, США и министерства обороны Грузии.