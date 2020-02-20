Тбилиси, , 16:47 — REGNUM Часть грузинских экспертов просит у мирового сообщества и западных политических лидеров поддержки осуществления в Грузии реформы избирательной системы. Соответствующее заявление от имени экспертов сделал председатель Кавказского института мира, демократии и развития Гия Нодия.

Среди экспертов — Торнике Шарашенидзе, в комментариях которого явно просматривается защита интересов грузинской оппозиции, другие представители этой же категории аналитиков, а также жена одного из лидеров «Европейской Грузии» Гиги Бокерия Тамар Черголеишвили. Отметим также, что Гия Нодия в свое время был членом правительства Саакашвили и занимал пост министра образования и науки Грузии.

«Для нас очень важна поддержка мирового демократического сообщества. Граждане Грузии ее ожидают, поэтому мы обращаемся к вам. Петицию уже подписали многие, но в ближайшие дни к нам присоединится еще больше людей», — заявил Нодия.

Как известно, нынешняя грузинская оппозиция требует перехода со смешанной избирательной системы на пропорциональную и проведения парламентских выборов по этой системе уже в октябре 2020 года. Переходящие положения нынешней Конституции Грузии предусматривают переход на пропорциональную систему лишь с 2024 года.

Обещание проведения выборов 2020 года по пропорциональной системе и с нулевым избирательным барьером дал населению председатель правящей партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили в июне прошлого года на волне акций протеста, устроенных оппозицией из-за визита в Тбилиси депутата Госдумы России Сергея Гаврилова. Разработанный парламентским большинством законопроект поправок в Конституцию не набрал необходимого большинства голосов, так как его отказались поддержать мажоритарные депутаты.

С ноября 2019 года оппозиция возобновила акции протеста. С целью снижения напряженности послы ЕС и США выступили с инициативой проведения диалога между властью и оппозицией по вопросам реформы избирательного законодательства. Правящая партия сделала небольшую уступку и предложила изменить соотношение мандатов в парламенте, увеличив количество избранных по пропорциональным спискам депутатов с 77 до 100 и, соответственно, сократив число мажоритариев с 73 до 50.

Оппозиция пока продолжает настаивать либо на пропорциональной системе, либо на так называемой германской модели, но уже звучат и предположения о возможности еще большего сокращения мажоритарных мандатов до 30 и увеличения пропорциональных до 120. Западные партнеры в своих обращениях к грузинским политикам призывают их возобновить диалог и достичь консенсуса по вопросам избирательной реформы.