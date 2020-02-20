Бишкек, , 16:43 — REGNUM В Киргизии судьи заявляли, что для обеспечения успеха реформ в судебной системе нужны политическая воля и денежные средства. Об этом сообщил президент Сооронбай Жээнбеков, выступая на заседании республиканского парламента, передает пресс-служба главы государства.

По его словам, практика показала, что достаточного финансирования и политической воли оказалось мало для этой цели.

«Важны также и нравственные ориентиры, жизненные ценности самих судей. Очевидно, что без внутреннего очищения самих служителей Фемиды добиться очищения судебной системы невозможно», — добавил президент.

Жээнбеков подчеркнул, что судьям необходимо нравственное и духовное очищение.

«Очевидно, что у каждого свое понятие чести и совести. Судебная реформа, с точки зрения обеспеченности с технической, финансовой стороны, достаточно успешна. Но конкретные результаты будут во многом зависеть от самих судей. От их способности к самоочищению», — подытожил он.